Notte Rosa a Latina: bagno di folla per le vie del centro

Torna e con grande successo, la notte bianca legata all’apertura in notturna dei negozi del centro in occasione dei saldi, che quest’anno si tinge di rosa e attira migliaia e migliaia di cittadini in centro.

Dopo le chiusure causate dalla pandemia e dunque l’impossibilità di creare eventi che permettessero alle persone di incontrarsi e stare insieme, e ahi noi anche dopo il commissariamento del Comune di Latina, torna finalmente la tradizionale serata di festa di metà estate che in altri tempi è coincisa con il maxi concerto di Calcutta allo stadio e con quello di Achille Lauro in centro.

Le piacevoli temperature hanno contribuito insieme ai negozi aperti per lo shopping serale e i tanti eventi che si tenevano per le vie del centro a rendere un successo questa serata tanto attesa.

Sì, perché i cittadini attendono da tempo che Latina si animi di nuovo di eventi, di musica, di spettacolo. I latinensi attendono da tempo di riappropriarsi nuovamente dei luoghi della città, del nostro bel centro storico, così rigido nelle architetture ma aperto all’accoglienza di chi vuole godersi una serata di svago.

E quindi via alla musica, alle esibizioni, agli artisti di strada, all'animazione per i bambini e al buon cibo dello street food in piazza del Popolo, i cittadini si sono finalmente goduti la città in una splendida festa, che speriamo sia solo la prima di una lunga serie.