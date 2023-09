Si torna a girare a Latina e Sabaudia: a breve inizieranno le riprese di una nuova serie tv

Ormai è una realtà assodata: la provincia pontina è una sede ideale per le produzioni cinematografiche e televisive. Si è perso il conto dei film e delle serie di successo girate a Latina e in provincia: tra le produzioni più recenti infatti si possono annoverare grandi successo come “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì e “Prisma” la serie TV di Amazon Prime diretta da Ludovico Bessegato e giunta alla sua seconda stagione.

Ebbene a metà settembre Latina e Sabaudia ospiteranno una nuova serie TV prodotta dalla Picomedia Srl (già nota per le serie di successo “Sabato, domenica e lunedì” e “Mare fuori”) che sarà lanciata da una piattaforma di streaming internazionale. A Latina in particolare si stanno valutando ancora le location ma sembra che tra i tanti luoghi saranno coinvolti alcuni spazi comunali e le autolinee. Trama e cast sono ancora blindati, quello che si sa per certo è che le riprese si protrarranno fino alla fine dell’anno e che saranno utilizzate un gran numero di comparse, si parla di diverse centinaia.

Infatti proprio nei giorni scorsi, presso la sede della Latina Film Commission, si sono tenuti casting ai quali hanno partecipato oltre 400 persone di tutte le età.

Indefesso il lavoro della Latina Film Commission che da settimane affianca la produzione con sopralluoghi e burocrazia e nel rapporto con le amministrazioni che hanno accolto molto favorevolmente la cosa.

Proprio la sindaca di Latina Matilde Celentano afferma “…Il cinema e le fiction hanno la capacità di valorizzare luoghi e culture, esercitando un potere di attrazione nei confronti del pubblico e quindi di potenziali turisti e visitatori. Ospitare la produzione, inoltre, attiva una filiera produttiva e logistica a supporto delle riprese che non potrà far altro che stimolare l’economia pontina. Ringrazio, dunque, la società di Produzione Cinematografica Picomedia srl e la Latina Film Commission per l’opportunità che verrà data a Latina”.

Entusiasta anche il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca “Ringrazio, anche a nome di tutta la Città, la Latina Film Commission per avere scelto Sabaudia quale sede per le prossime riprese, che inizieranno a metà settembre – afferma – anche questo è un particolare settore da favorire per creare ulteriore indotto sul territorio, anche nella prospettiva di destagionalizzare le attività”.

Anche il consigliere regionale e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive Enrico Tiero manifesta non solo l’entusiasmo verso un nuovo questo strumento di marketing territoriale, ma ribadisce l’impegno della Regione Lazio nella sua promozione.

In effetti una produzione cinematografica o televisiva in zona porta non solo la promozione e la visibilità del territorio ma un importante indotto per il periodo delle riprese in vari ambiti: da quello alberghiero e ricettivo ai noleggi di mezzi di trasporti, dalla security alle attrezzature, dalla locazione immobiliare ai materiali di consumo. Senza tralasciare l’impiego di tecnici, manovali e figurazioni del territorio.

In attesa di nuove indiscrezioni, possiamo iniziare a indovinare quali saranno gli attori protagonisti e dove ci capiterà, tra una commissione e una passeggiata, di imbatterci nei set sparsi per la città.