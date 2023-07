Obbligatorio baciarsi: a Castelforte spunta il cartello romantico

È proprio di questi giorni la delibera della Giunta Comunale di Castelforte secondo la quale sarà installato il cartello “obbligatorio baciarsi” sotto la torre civica nella piazza intitolata a Lord Baden-Powell (fondatore dello scautismo).

La piazzetta dalle atmosfere suggestive simbolo della Castelforte medievale in cui svetta la torre civica proprio nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista, dove tanti matrimoni sono stati celebrati, sarà dunque teatro di scene romantiche, che tutti gli innamorati potranno immortalare e condividere sui social.

E dopo i ponti con i famosi lucchetti simbolo di legami duraturi, arrivano i luoghi dove i passanti sono invitati a baciarsi: sì, perché Castelforte non è di certo il primo! Ci sono ben altre sei località in giro per l’Italia che, davanti a panorami mozzafiato o angolini particolarmente romantici, invitano i visitatori a scambiarsi un tenero bacio.

Dal belvedere del Sognatore sull’isola di Capri al belvedere di Trentinara nel Cilento che invita a fare come i protagonisti di una leggenda locale, Isabella e Saul, e scambiarsi il più indimenticabile dei baci davanti alla costiera amalfitana in tutto il suo splendore; o in Puglia a Torre dell’Orso in provincia di Legge o nel Gargano sul lungomare di Mattinata, dove l’amministrazione comunale ha lanciato anche un hashtag #BacioaMattinata per condividere il proprio gesto romantico; nella splendida Sirmione sul Lago di Garda e addirittura a Termoli i cartelli che invitano a baciarsi sono disseminati in tutti i luoghi più romantici della città.

Dunque anche Castelforte entra a far parte di questo sentiero di vibrazioni positive e buoni sentimenti e lo fa con l’intenzione di rendere unica l’esperienza chiedendo ai visitatori di “baciarsi con amore” un amore che non ha confini o stereotipi “Sì - dice il Sindaco Pompeo - la nostra iniziativa si colloca sui sentieri che altri prima di noi hanno voluto percorrere ma noi abbiamo voluto renderla “unica” aggiungendo che il bacio va dato “con Amore” e l’Amore, va detto, è un sentimento largo e così tanto importante che non potrà essere ingabbiato dentro confini umani e limitati”.

È quindi ora di fare una gita a Castelforte, cercare piazza Lord Baden-Powell e scambiarsi un bacio romantico con la persona che si ama di più!