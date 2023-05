Dop Colline Pontine Agresti 1902 tra i migliori extravergini al mondo

Agresti 1902 è l'unica Dop pontina a ricevere nel 2023 le 3 Foglie Gambero Rosso e il Gold Award a New York posizionandosi tra i migliori oli al mondo della stagione 2022/2023 secondo il Leone d’Oro International, il più antico e selettivo concorso internazionale.

La Dop della società agricola pontina è tra i sei oli finalisti nella categoria Dop /Igp entrando così nella Selezione 2023 Leone D’Oro. Alla sestina finalista si è arrivati dopo una dura selezione tra i 300 gli oli in gara da parte di un panel composto da 13 assaggiatori professionisti che ha dato il via libera per la finale solo agli oli che hanno ottenuto un punteggio minimo di 94/100.

“La nostra Dop – ha spiegato Francesco Agresti, titolare della società agricola pontina con oliveti a Itri e Sonnino - è prodotta con sole olive Itrana in purezza. La denominazione di origine protetta rappresenta al contempo una garanzia sia in termini di qualità che di certezza dell’origine del prodotto certificato. Ricevere così numerosi riconoscimenti su un prodotto dal rigido disciplinare di produzione per tutti noi è motivo di grande soddisfazione che ci sprona a proseguire nella ricerca della qualità assoluta”.

La Dop Colline Pontine Agresti 1902 quest’ anno è stata l’ unica Dop Colline Pontine a ottenerere 3 Foglie Gambero Rosso 2023 e il Gold Award New York 2023, è nella Selezione Slow Food 2023, ed è stata giudicata Miglior Dop Colline Pontine 2023 dalla Capol

Si presenta come un fruttato medio dal bouquet straordinario che si apre con un'intensa aromaticità espressa dalla foglia del pomodoro e dalle nette sensazioni erbacee di rucola e basilico fresco. Al gusto si propone con note vegetali vellutate che stimolano il palato, una gradevole persistenza del retrogusto di pomodoro verde e piacevoli note piccanti. Un olio estremamente armonico e dal finale elegante.