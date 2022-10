Ora solare 2022, ecco quando spostare le lancette

Arrivederci ora legale, è tempo di dare il benvenuto all'ora solare. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre le lancette andranno spostate di un'ora indietro, precisamente dalle 3 alle 2.

Si dormirà un'ora in più, ma si perderà un'ora di luce (non un'ottima notizia visti i rincari energetici che pesano sulle bollette). Giornate più corte, dunque, segno che l'inverno è ormai vicino. E bisognerà attendere primavera, di preciso l'ultimo weekend di marzo, per tornare all'ora legale.

I dispositivi cambiano ora automaticamente

Con il passaggio da ora legale a ora solare, i dispositivi elettronici, come smarthphone, smartwatch, tablet, etc, cambieranno automaticamente orario, mentre bisognerà provvedere manualmente per tutti i dispositivi analogici e per alcuni dispositivi digitali che non hanno questa funzione (ad esempio gli orologi di alcuni elettrodomestici).

Abolizione del cambio orario?

Nel 2018 il Parlamento Europeo aveva parlato della possibilità di abolire il passaggio da ora legale a ora solare e viceversa: quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione; a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri, così - ad oggi - la questione resta aperta, ma in Italia vige ancora il cambio dell'ora.