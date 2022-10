Il Lazio protagonista nella guida "Osterie d'Italia 2023": una chiocciola anche a Latina

Slow Food Editore presenta la trantatreesima edizione di Osterie d'Italia 2023, lo storico sussidiario del mangiarbere all'italiana. Un volume che racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare.

110 osterie di cui 7 novità e 18 chiocciole, sono questi i numeri del Lazio all'interno della nuova edizione di Osterie d’Italia. In tutto la nuova edizione della guida Slow Food raccoglie 1730 indirizzi di osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e il prezzo giusto e introduce tre nuovi simboli per raccontare in modo più ampio e dettagliato l’offerta dei locali recensiti: il simbolo del pane, assegnato alle osterie con un eccellente cestino del pane e di prodotti da forno, autoprodotti o reperiti da fornai di qualità; il simbolo dell'olio, ai locali che valorizzano l’olio extravergine d’oliva sia a tavola che in cucina, secondo una selezione oculata di prodotti d’eccellenza e rappresentativi del territorio; il riconoscimento del Bere Bene, assegnato a quelle osterie che offrono, accanto o in sostituzione a una valida proposta di vini, una selezione di bevande alcoliche e non – birre artigianali, distillati, cocktail ma anche succhi, estratti e infusi – scelti con attenzione e personalità.

Una chiocciola a Latina

Ben 18 le chiocciole - ossia le osterie degne di nota- nel Lazio, citate dalla guida Osterie d'Italia 2023, una anche a Latina. Nel lungo elenco delle osterie laziali citate nel sussidiario gastronomico, infatti, spicca Lo stuzzichino a Campodimele (in provincia di Latina).

Tutte le chiocciole del Lazio