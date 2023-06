Una pasticcera pontina finalista all’11° edizione del Panettone Day

Panettone Day è il concorso che premia l’eccellenza della pasticceria italiana in una delle preparazioni più complesse, il dolce per eccellenza del Natale: il panettone.

Ideato e promosso da Braims e Novacart, in collaborazione con Callebaut, 1895 by Lavazza e Vitalfood, con la partnership tecnica di Congusto Gourmet Institute, il concorso è giunto in questi giorni a una fase decisiva: una giuria d’eccezione, capitanata dal Maestro Gino Fabbri e formata da chef come Carlo Cracco, Marco Pedron, Adriano Del Mastro, Marta Boccanera e Giordano Berrettini (vincitore dell’edizione 2022) si è riunita per una intensa giornata di degustazioni presso il Congusto Gourmet Institute di Milano.

Le severe valutazioni hanno decretato i nomi dei finalisti nelle categorie principali selezionandone 15 per il panettone tradizionale, 5 per il Creativo Dolce e 5 per il Cioccolato Gold, insieme ai lievitati speciali al Cubo e per la Prima Colazione.

Tra i 5 finalisti per il migliore panettone Creativo Dolce c’è anche Lorenza Rizzi, maestra pasticcera de Il giardino del pane di San Felice Circeo, giunta in finale per il terzo anno consecutivo.

Riuscirà la pontina a vincere il premio quest’anno? Lo scopriremo il 12 settembre quando si terrà la proclamazione dei vincitori del Panettone Day 2023 che si terrà a Milano nella prestigiosa cornice della Sala Mengoni di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II.