"Panettone Maximo": cinque pasticcerie pontine al salone artigianale di Roma

I talenti pontini nel campo dell’enogastronomia continuano a far parlare di sé, in questo periodo in particolare i mastri pasticceri che sanno il fatto loro nella realizzazione di lievitati fanno incetta di premi e riconoscimenti. Si prosegue su questa strada anche domenica 3 dicembre quando presso il Salone delle Fontane all’Eur si svolgerà la V edizione del festival del panettone artigianale “Panettone Maximo” organizzato da RistorAgency e Vero Events

Per entrare nel clima natalizio cosa c’è di meglio che celebrare il dolce che lo simboleggia più di tutti? Un lievitato soffice ricco di uvetta e canditi, preparato con gli ingredienti più semplici come farina, zucchero, uova, burro e lievito, ma non tutti sanno combinare sapientemente questi prodotti per renderli unici e indimenticabili, da qui il contest per il miglior panettone artigianale.

Novità di quest’anno è che il concorso si apre a tutte le pasticcerie, forni e gelaterie del Paese, prima era a carattere regionale, che si contenderanno il riconoscimento del miglior panettone d’Italia nella categoria classica e al cioccolato.

I panettoni saranno giudicati da una giuria di esperti formata da Angelo Musolino, Presidente Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), Giuseppe Amato (Miglior Pasticcere del mondo 2021), Fabrizio Donatone e Francesco Boccia (Campioni del mondo pasticceria 2015), Fabrizio Fiorani (miglior pastry chef d’Asia 2019 per 50Best), Attilio Servi (maestro pasticcere e lievitista), Marion Lichtle (pastry chef e titolare del bi-stellato Il Pagliaccio), Dario Nuti (pastry chef Rome Cavalieri Hotel), Andrea Fiori (pastry chef e maestro cioccolatiere), Walter Musco (maestro pasticcere), Angelo Di Masso (maestro pasticcere) e Valerio Esposito (maestro cioccolatiere). Non mancherà un Premio del Pubblico, i visitatori del festival potranno votare il panettone preferito e contribuire ad assegnare il riconoscimento.

Una manifestazione che, oltre al concorso dedicato ai pasticceri più abili, propone al pubblico show cooking con i pastry chef di ristoranti stellati e un vero e proprio Christmas Market dove poter degustare e acquistare i panettoni in gara, cioccolata, tartufo, bollicine oltre che torroni, miele, liquori, vini e tanto altro. Non mancherà uno spazio dedicato ai più piccini con Babbo Natale e lo zucchero filato.

Tra le 42 pasticcerie provenienti da tutta Italia che partecipano al concorso ci saranno ben cinque aziende pontine: Solodamanduca di Aprilia, Maciste Pasticceria di Cori, Pane e Salumi di Latina Scalo, Casa del Dolce di San Felice Circeo e Casa Cipollaro di Spigno Saturnia.

Come è ormai tradizione Panettone Maximo supporta a ogni edizione un progetto benefico, quest’anno saranno devoluti dei fondi a sostegno dell’Airone, un’associazione che si occupa di orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie, realizzando un piano socio educativo personalizzato e corsi professionalizzanti.

Si potrà partecipare alla V edizione di Panettone Maximo domenica 3 dicembre dalle 11.30 alle 19.30 presso il Salone delle Fontane dell’Eur. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.

Gli show cooking

Come ogni anno non mancheranno entusiasmanti show cooking con i pastry chef di importanti ristoranti stellati che si cimenteranno, davanti agli occhi degli spettatori, con straordinarie ricette di dolci basate sul gusto e l’aroma inconfondibile del panettone artigianale.

Si esibiranno:

Francesco De Padova, pastry chef ristorante Santa Elisabetta – Firenze (2 stelle Michelin);

Iside De Cesare, chef/pastry chef ristorante La Parolina – Trevinano/VT (1 stella Michelin);

Ferdinando De Simone, Pastry chef hotel-ristorante Lorelei – Sorrento/NA (1 stella Michelin);

Giovanni Fedeli, pastry chef ristorante-resort La Madernassa – Guarene/CN (1 stella Michelin).



Gli show cooking saranno aperti, alle ore 14:00, dal “4 mani” tra il gelatiere Stefano Ferrara e il latte artist Fabiano Bucci, che proporranno rispettivamente un gelato ispirato al panettone e un cocktail a base di latte e panna in abbinamento.