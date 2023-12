Panettoni dolci e salati: le sperimentazioni dello Chef Fontana di Terracina

Quando l’amore per il territorio si sposa con le competenze tecniche e il desiderio di sperimentare arrivano dei prodotti di altissima qualità e l’enogastronomia pontina è costellata di stelle che brillano e propongono al pubblico golosità dolci e salate.

È il caso dello chef Nazareno Fontana del ristorante il Caminetto di Terracina, che stimolato dall’aroma e il gusto del Moscato di Terracina ha voluto ingegnarsi nel creare un panettone aromatizzato con questo vino locale. È stato solo il primo passo verso un percorso di sperimentazione e promozione dei prodotti del territorio.

Infatti dopo il Panettone al Moscato di Terracina, lo chef Fontana, aiutato dal fratello Mario, ha continuato a sperimentare creando altri lievitati di altissima qualità, un vero e proprio tributo al territorio, che soddisfa il palato e racconta dell’amore per le proprie origini. Sono nati così il Lievitato al Limoncello, celebrazione dei freschi limoni di Monte San Biagio, la terra natale dello chef, il Panettone al Pistacchio accompagnato da una crema esclusiva firmata Fontana, appositamente realizzata da produttori siciliani.

Per questo Natale 2023 lo chef Fontana ha realizzato per la prima volta anche il pandoro, che viene servito, come gli altri lievitati, sia nel ristorante Il Caminetto, che nella vicina enoteca di famiglia, ma è venduto anche tramite lo shop del sito del ristorante.



Le novità di quest’anno non finiscono qui perché lo chef ha voluto cimentarsi anche con il panettone salato composto da crudo, capocollo e ben tre formaggi: pecorino, provola dolce e piccante. Un lievitato che può arricchire un aperitivo o l’antipasto, oppure concludere un pasto veloce e frugale. Anche in questo caso, alcuni prodotti del territorio vengono valorizzati e trattati per diventare qualcosa di unico.

La provincia pontina, con i suoi ottimi prodotti, continua a ispirare i talenti del mondo enogastronomico locale e noi siamo pronti ad assaggiare le loro gustose sperimentazioni.