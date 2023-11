Una birra pontina tra le migliori del Lazio

Si è tenuta in questi giorni la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Premio Roma Birre Preziose 2023” promosso Camera di Commercio di Roma, attraverso Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, in collaborazione con l’Azienda Speciale Agro Camera ed il sistema camerale regionale al fine di valorizzare le birre locali nei mercati nazionali e internazionali.

Il concorso, giunto alla sua III edizione, ha visto partecipare 24 birrifici provenienti da tutta la regione, diverse sono le categorie premiate, con particolare attenzione alle start up, all’imprenditoria femminile e giovanile: Birre a bassa fermentazione, Birre ad alta fermentazione, Birre con ingredienti da filiera corta, Birre aromatizzate, Birre speciali e innovative (es. utilizzo di cereali minori, a ridotto contenuto alcolico, dealcolate, senza glutine), Birre natalizie, birre per ricorrenze, birre a edizione limitata.

Vincitrice nella categoria Birre Con Ingredienti Da Filiera Corta è la birra Honey dell’azienda Ape d’Oro di Aprilia, al secondo posto la Modern dell’Oxiana di Pomezia.

Un'altra eccellenza pontina che riceve dei riconoscimenti e che spicca per le materie prime di altissimo livello.

Tutti i vincitori per categoria

Birre a bassa fermentazione

1° Pandia - Damer Srl Roma RM

2° Hausbier - JJ Brewery Srl Roma RM

Birre ad alta fermentazione

1° Ecate - Damer Srl Roma RM

1° EX AEQUO Baba Jaga - JJ Brewery Srl Roma RM

2° Giove - Birrificio Sabino Poggio Mirteto RI

Birre con ingredienti da filiera corta

1° Honey - Ape d’oro Srls Aprilia LT

2° Modern - Oxiana Srl Pomezia RM

Birre aromatizzate

1° Checkpoint Charlie - Birre Maccardi Srls Rieti RI

2° Tribe - Itineris Srl Civita Castellana VT

Birre speciali e innovative

1° Moka Brown - Nat Caffè Srls Roma RM

2° Edgar Allan Pone - Agricola Terra Bianca Tuscania VT

Birre natalizie, birre per ricorrenze, birre a edizione limitata

1° Papanero Rum Barrel Aged - Barleyway Srl Roma RM

2° Barricadera - Agricola Terra Bianca Tuscania VT

Migliore Birra Prodotta da Giovane Imprenditore

Moka Brown Nat Caffè Srls Roma RM

Migliore Birra Prodotta da Impresa Femminile

Moka Brown Nat Caffè Srls Roma RM

Migliore Birra Di Interesse per i Mercati Nazionali ed Esteri

Baba Jaga JJ Brewery Srl Roma RM

Migliore Confezione

Papanero Rum Barrel Aged Barleyway Srl Roma RM

Migliore Birra Storica

Alba Az. Agr. Albaneta Tenuta di Montecassino di Miri Daniele Vittorio Cassino FR