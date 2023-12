Il presepe di terracotta di Maranola: un tesoro artistico del sud pontino

Nel periodo festivo ci sono tante mostre di presepi, più o meno celebri, di lunga tradizione e di recente consuetudine, che vale la pena vedere, opere di grande abilità tecnica e artistica che riprendono la scena della natività inserendola nei contesti più disparati.

Tra questi c’è sicuramente il presepe in terracotta presente nella chiesa di S. Maria ad Martyres, nel suggestivo borgo medievale di Maranola a Formia.

Questo presepe, risalente al XVI secolo, è stato recentemente restaurato dopo un delicato lavoro durato ben nove anni. Si tratta di uno tra i presepi più antichi della tradizione italiana di altissimo pregio storico e artistico.

Il restauro è stato sostenuto dal 2015 dalla Parrocchia di San Luca Evangelista di Maranola, con il concorso dei tanti fedeli, tra i quali Michele De Meo, importante benefattore emigrato negli Stati Uniti, e diverse associazioni del territorio (Maranola Nostra, Azione Cattolica di Maranola). Il secondo lotto dei restauri è stato finanziato dal Comune di Formia nel 2017, mentre il completamento dell’intera opera ha ricevuto finanziamenti direttamente dal Ministero della Cultura. Soprintendenti e Funzionari ministeriali hanno seguito professionalmente i lavori e operato – di concerto con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Gaeta – le scelte di restauro.

A rendere ancora più suggestivo il presepe è la cappella in cui è custodito, risalente al XV secolo e completamente affrescata.

Si tratta di una vera e propria opera monumentale e complessa, uno dei pochi esemplari rimasti quasi intatti della zona tra Lazio e Campania in cui scultura e pittura concorrono a raccontare il tema della natività.

Ci troviamo davanti a ben 27 statue in terracotta finemente dipinta, distribuite su due livelli: il primo sotto una volta a botte che simula la grotta di Betlemme, il secondo in alto, a completare la scena anche con elementi di paesaggio e architettonici, la volta della cappella vede raffigurati i quattro Evangelisti che annunciano la nascita di Gesù Cristo.

La tradizione vuole che ogni anno a partire dalle 5.30 del mattino in questa cappella si tiene la tradizionale Novena di Natale animata da organo e zampogne, partecipatissima da bambini, ragazzi e fedeli da ogni parte del Golfo. Si viene a creare così una magica atmosfera che unisce il sentimento religioso alla curiosità di vedere un’opera così antica e preziosa.

La riapertura al pubblico della cappella si è tenuta pochi giorni prima delle festività 2023 con una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi che ha ribadito l’importanza di questa opera che ha ispirato da 49 edizioni il presepe vivente di Maranola che si tiene ogni anno il giorno di Santo Stefano, il primo dell’anno e il 6 gennaio.