Prisma, serie tv ambientata a Latina, vince ai Nastri D’Argento

La provincia pontina e Latina stessa sono ormai una location tra le preferite delle nuove produzioni cinematografiche e seriali italiane. Proprio in questi giorni infatti la produzione di Prisma torna nel capoluogo e a Sabaudia per girare la seconda stagione della serie.

Prisma, disponibile sulla piattaforma Prime Video e prodotta da Cross Productions, è un racconto di formazione scritto dalla scrittrice e autrice TV Alice Urciuolo e dal regista Ludovico Bessegato.

La serie TV racconta le vicende di due gemelli, Andrea e Marco, che crescono in questo mondo moderno in cui l’apparenza e l’esteriorità contano più di tutto e i ruoli stereotipati di genere ancora inficiano la spontaneità e la profondità dei sentimenti. Accanto ai due gemelli, i loro amici che affrontano l’adolescenza in una cittadina di provincia.

La serie è stata premiata sabato 17 giugno a Napoli durante la cerimonia di premiazione per la serialità d’autore dei Nastri D’Argento.

Circa una trentina i titoli segnalati da una selezione di Giornalisti Cinematografici tra i quali han trionfato come migliore serie 2023 Esterno notte di Marco Bellocchio. Diverse le categorie premiate, Prisma si è aggiudicata il titolo come migliore Dramedy di quest’anno.

Tra i premiati come migliore docuserie c’è un’altra produzione girata in terra pontina che racconta il tristemente noto massacro del Circeo. Una produzione Paramount + e Rai Fiction, la serie “Circeo” ha raccontato i drammatici fatti accaduti nel 1975, quando due ragazze furono brutalmente violentate, una di loro fino alla morte, da giovani della Roma bene. La fiction, diretta da Andrea MOLAIOLI e sceneggiata da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan, Viola Rispoli, segue gli eventi e il processo avvenuto subito dopo.