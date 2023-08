La provincia pontina è tra le mete più ricercate del Lazio

Le bellezze naturali pontine, si sa, sono molto amate dai turisti. Soprattutto le località di mare d’estate sono prese d’assalto dagli amanti delle belle spiagge, dell’acqua pulita e dei paesaggi mozzafiato, uniti a bellezze storico-architettoniche da visitare quando non si è a prendere il sole.

Lo conferma lo studio che il portale Jetcost, motore di ricerca di voli, alberghi e attrazioni turistiche, effettua ogni anno. I dati sono confortanti, rispetto all’anno scorso le prenotazioni riferite al mese di luglio 2023 sono cresciute del 33% nonostante la crisi e l’inflazione.

Jetcost ha stilato anche una classifica delle 40 mete turistiche più ricercate e prenotate d’Italia. Dati che vedono la Sicilia trionfare come la regione più amata con ben sette località presenti in classifica, l’Emilia-Romagna è al secondo posto con cinque. Il Lazio si difende bene con un terzo posto ex equo con Campania e Puglia nella classifica con ben quattro località ricercate nelle prime 40 posizioni.

Ovviamente al primo posto assoluto della classifica c’è Roma, ma la sorpresa è che le altre tre mete più ricercate del Lazio sono tutte pontine: Ponza al 17° posto, Gaeta al 21° e Sperlonga al 38°.

Un ottimo risultato per la nostra bella regione e soprattutto per la nostra splendida provincia che vede riconosciuto il valore delle bandiere blu assegnate e lo sforzo di migliorare i servizi e le strutture ricettive ogni anno.

Le città italiane più ricercate nel luglio 2023:

1. Roma (Lazio)

2. Milano (Lombardia)

3. Jesolo (Veneto)

4. Gallipoli (Puglia)

5. Capri (Campania)

6. Lampedusa (Sicilia)

7. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

8. Reggio Emilia (Emilia-Romagna)

9. Riccione (Emilia-Romagna)

10. San Vito lo Capo (Sicilia)

11. Alghero (Sardegna)

12. Napoli (Campania)

13. Bari (Puglia)

14. Rimini (Emilia-Romagna)

15. Favignana (Sicilia)

16. Lucca (Toscana)

17. Ponza (Lazio)

18. Firenze (Toscana)

19. Bologna (Emilia-Romagna)

20. Catania (Sicilia)

21. Gaeta (Lazio)

22. San Teodoro (Sardegna)

23. Tropea (Calabria)

24. Olbia (Sardegna)

25. Palermo (Sicilia)

26. Cesenatico (Emilia-Romagna)

27. Isola del Giglio (Toscana)

28. Genova (Liguria)

29. Taormina (Sicilia)

30. Senigallia (Marche)

31. Porto Cesareo (Puglia)

32. Messina (Sicilia)

33. Caorle (Veneto)

34. Livigno (Lombardia)

35. Sorrento (Campania)

36. Ischia (Campania)

37. Alassio (Liguria)

38. Sperlonga (Lazio)

39. Vieste (Puglia)

40. San Benedetto del Tronto (Marche)