"Ramoscello D'oro 2023": varietà itrana delle colline pontine tra gli oli in concorso

L’edizione 2023 del Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro” ha raccolto l’adesione appassionata dei migliori territori vocati all’olivicoltura del Paese.

Sono 105 le etichette partecipanti, rappresentative delle 16 regioni dove la coltivazione dell’ulivo e la produzione di oli di qualità ha raggiunto il massimo delle potenzialità tecniche e colturali. Tra queste non poteva mancare il Lazio.

Gli oli del Lazio a Ramoscello d'Oro 2023

La nostra regione è fortemente rappresentata al Ramoscello d'Oro dalla corposa presenza di oli della Tuscia e del territorio pontino. La Tuscia si presenta con ben 23 etichette di oli, le colline Pontine arricchiscono la regione con la varietà Itrana comunemente riconosciuta come una delle migliori del panorama nazionale. Si tratta di realtà che - come per le altre regioni italiane - ricordano meglio di altri la millenaria storia dell’uomo legata al culto dell’albero di ulivo.

Le altre regioni rappresentate al Ramoscello d'Oro 2023

Ben rappresentata la Liguria con le provincie di Imperia e La Spezia; il Lago di Garda con Brescia e Trento; il Veneto con le colline Asolane ed i Monti Berici; la Romagna e Brisighella che tutte insieme ci raccontano del livello qualitativo raggiunto nel Nord Italia. Troviamo poi la Toscana con le colline di Fiesole; la Val di Cornia e Suvereto; le colline senesi.

L’Umbria sorta ormai ai vertici delle produzioni nazionali di vini ci propone n.4 etichette dalla provincia di Perugia e n.4 da Terni.



La Valle Peligna in Abruzzo presenta sempre oli di qualità con aromi e sentori lievi.

Dalla provincia di Salerno arrivano gli oli della varietà Leccino, altra storica produzione italiana; la Basilicata invece si presenta con un panorama di varietà pregiate: Leccio del Corno, Ogliarola del Bradano, Ravece, Coratina tutte presenti sia nella provincia di Matera che a Potenza.

La Puglia è storicamente la prima nelle produzioni olearie che sono giunte ormai a livelli organolettici di assoluto prestigio e che vedono nelle provincie di Lecce, Foggia, Bari il meglio del settore.

La Piana di Lamezia Terme e la Catena Costiera di Praia a Mare esprimono le prerogative degli oli calabresi forti e profumati.

La Sicilia vede presente i territori dell’Etna e la costa di Siracusa che ci riportano alle millenarie tradizioni del bacino del Mediterraneo.

Infine la Sardegna che ormai da anni esprime produzioni di altissimo livello che vedono nella provincia di Oristano la massima espressione con aziende agricole e frantoi all’avanguardia mondiale.

Tanto lavoro da fare quindi in questo Concorso Nazionale con prodotti di assoluto livello che metteranno a dura prova la capacità selettiva del qualificato Panel di valutazione.

Per Informazioni:

Carlo Conticchio

Tel. 347.5853900

carloconticchio63@gmail.com