Ricerche immobiliari: le località pontine tra le più cliccate nei periodi di vacanza

Chi trovandosi particolarmente bene durante una vacanza non ha mai pensato “quanto mi piacerebbe vivere qui!” oppure “quanto mi piacerebbe tornare ogni volta che posso!” e infatti da uno studio promosso dal portale Immoliare.it si evince che nel periodo estivo le ricerche di case nelle zone balneari moltiplicano esponenzialmente.

Questo fenomeno di sbirciare i costi e le disponibilità delle case nel luogo in cui si sta passando le vacanze senza davvero voler comprare un’abitazione viene chiamato property porn. È un po’ come sognare a occhi aperti, sbirciare senza impegno e senza conseguenze qualcosa che molte persone non può permettersi: una seconda casa in rinomati luoghi di villeggiatura.

Però è un fenomeno reale e gli studi effettuati dimostrano che le ricerche di case in luoghi di vacanza in estate triplicano e raddoppiano. Tra le mete il cui mercato immobiliare è più sbirciato c’è anche la splendida Ponza che in estate vede aumentare del 148% le ricerche immobiliari sull’isola.

In una classifica stilata da Immobiliare.it Insights, la proptech del gruppo specializzata in data intelligence e analisi di mercato, al primo posto del property porn c’è marina di Camerota, splendida località all’interno del Parco Nazionale del Cilento, che vede le ricerche immobiliari schizzare del 150%, seconda c’è proprio l’isola di Ponza, seguita da una serie di località siciliane, pugliesi e campane.

Nella classifica ci sono anche alte località pontine come Ventotene, all’undicesimo posto, le cui ricerche immobiliari d’estate aumentano dell’86%, oltre il 30 ci sono Gaeta, Formia e Sperlonga con il 47% e Terracina e San Felice con 42% di ricerche immobiliari in più nei mesi estivi.

Una conferma di quanto le località pontine siano belle e accoglienti e che se la possono battere con luoghi incantevoli della Sicilia (nei primi posti della classifica con Lipari e Salina, Lampedusa e Linosa), della Sardegna (presente con Arzachena e San Teodoro), della Puglia (in classifica tra le prime dieci località con Peschici) e della Campania (in vetta con Marina di Camerota e nelle prime dieci anche con Procida).

Le prime 40 località della classifica di Immobiliare.it

Comune Ricerche agosto 2023

Marina di Camerota 150%

Ponza 148%

Peschici 125%

Salina 124%

Lipari 106%

Procida 102%

Isola del Giglio 102%

Arzachena 101%

Lampedusa e Linosa 98%

San Teodoro 92%

Ventotene 86%

La Maddalena 86%

Palau 85%

Isola d'Elba 82%

Carloforte 81%

Ischia 79%

Porto Cesareo 78%

Vieste 77%

San Vito Lo Capo 77%

Tropea 75%

Otranto 72%

Capri 67%

Santa Margherita Ligure 67%

Positano 65%

Portopalo di Capo Passero 59%

Agropoli 55%

Rodi Garganico 52%

Amalfi 51%

Cinque Terre 50%

Villasimius 49%

Argentario 48%

Gaeta - Formia – Sperlonga 47%

Maiori e Minori 46%

Numana 42%

Terracina - San Felice Circeo 42%

Cefalù 41%

Taormina 40%

Gallipoli 40%

Forte dei Marmi – Pietrasanta 39%

Capraia Isola 33%