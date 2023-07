Le sagre del mese di agosto nella provincia pontina

Sono tanti gli eventi che scandiscono l’estate pontina: oltre ai ricchi programmi di intrattenimento per cittadini e turisti che organizzano tutti i comuni della provincia, ci sono tante feste tradizionali, magari legate a celebrazioni religiose, attese e amate.

A Pisterzo, incantevole paesino frazione di Prossedi, da oltre 30 anni i primi di agosto si tiene la Sagra delle Sette Minestre che celebra le antiche ricette della trazione lepina. Nella giornata di festa le massaie preparano per residenti e visitatori le varie minestre seguendo le ricette tramandate da generazioni. Si tratta di minestre realizzate con il pane raffermo e sette diversi tipi di condimento: cipolle, fagioli, ceci, lenticchie, fave, broccoletti e cotiche. Come sempre la sera sarà caratterizzata da giochi e musica dal vivo.

Sempre i primi di agosto, precisamente il 5 e 6, a Sonnino si tiene la Sagra della Zazzicchia. La festa celebra con veri e propri percorsi enogastronomici un prodotto tipico della zona esaltando la lavorazione artigianale della “zazzicchia” e di altri salumi artigianali, e proponendo in degustazione prodotti tipici eccellenti come le mozzarelle di bufala e l’olio di oliva itrana, il tutto sempre preparato secondo le ricette della tradizione. Ai percorsi enogastronomici si affiancano anche diverse rievocazioni storiche del periodo in cui nel XIX secolo Sonnino era zona franca tra Stato Pontificio e Regno Borbonico ed era covo di famosi briganti.

Nel giorno di Ferragosto, anche la città di Latina vive una sentita e datata tradizione: la processione della Madonna di Stella Maris che celebra la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Una feste prettamente religiosa che ha però una veste estremamente coreografica, poiché la processione si tiene in mare: la statua della Madonna è seguita da una serie di barchette e natanti di vario tipo e costeggia la lunga spiaggia di Latina dalla quale partono al passaggio del corteo fuochi d’artificio sull’acqua.

Sempre a metà agosto in vari comuni della provincia pontina si celebra San Rocco, ma la festa che più attira visitatori anche da fuori provincia è sicuramente quella di Cisterna che prevede diversi giorni di appuntamenti, oltre alle celebrazioni religiose si tengono una avvincente corsa all’Anello e un maxi concerto nella piazza principale della città, che quest’anno vedrà protagonista, proprio il 16 agosto, Raf.

Subito dopo Ferragosto in diversi paesi della provincia pontina si celebra la Sagra della Capra, ma quella che più di tutte che vanta una lunghissima tradizione è quella di Roccagorga che è ben oltre le 70 edizioni. Ogni anno si celebrano le ricette delle massaie che preparavano la capra in vari modi: al sugo con la pasta, arrosto e poi i vari derivati del suo latte. La festa che prevede l’installazione una serie di stand enogastronomici e fieristici si arricchisce della gimkana dei trattori e di spettacoli musicali e di cabaret nel corso della serata.

Un altro prodotto tipico, ormai quasi scomparso, che viene celebrato nel mese di agosto (quest’anno il 27) a Campodimele è la cicerchia, un antico legume giunto dal Medio Oriente usato anche dai Romani per preparare pane, puree e zuppe, che ha ricevuto il marchio DOP. La Sagra della Cicerchia permette di assaggiare piatti della tradizione infatti la cicerchia viene utilizzata sia per realizzare ottimi primi piatti che gustosi contorni.

Tra gli eventi più attesi c’è anche la Festa a Levante – Sagra della cozza e del pesce del Golfo che si tiene a Gaeta alla fine del mese. Una festa per i buongustai durante la quale si possono gustare i piatti della rinomata cucina gaetana: dalle tielle (di verdura e di pesce) al pesce alla brace, dalla frittura di alici e calamari alle cozze, bruschette dai mille aromi e primi piatti a base di pesce, il tutto a pochi passi dal mare, accanto ai cantieri navali.