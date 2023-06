Sagre, feste e antiche tradizioni per l'inizio dell'estate pontina

La provincia di Latina è ricca di antiche tradizioni, di ottime materie prime e di gustose ricette di altri tempi che vengono celebrate con feste, sagre e ricorrenze varie. L'estate pontina è iniziata promuovendo questi elementi che permettono alla nostra terra di distinguersi e attirare turisti attraverso momenti conviviali e di divertimento.

Alcune di queste feste sono vere e proprie tradizioni che nel corso dei secoli sono state riprese e abbandonate con fasi alterne, ma che oggi tornano per raccontare il territorio alle nuove generazioni e perché no, promuovere il turismo in terra pontina.

Tra le feste del mese di giugno non si possono non menzionare la Sagra delle Ciliegie di Maenza che ha superato le 50 edizioni di fila, un modo divertente per ricordare le antiche tradizioni e celebrare il dolcissimo frutto che annuncia l’arrivo dell’estate.

La Fiera dell’Ascensione che si tiene a Cisterna e ricorda quando i pastori, commercianti e contadini si riunivano per scambiare prodotti vari da quelli alimentari ai manufatti, prima che mandrie e greggi partissero per passare l’estate sui pascoli montani.

Tra le sagre più gustose e attese nel mese di giugno, a cavallo con luglio, c’è Sapori di Mare che si tiene a Sperlonga ogni anno e celebra le ricette più amate realizzate col pesce azzurro dei nostri mari.

Non mancano le feste patronali come quella di Sant’Erasmo celebrato a Formia e Gaeta con grandi eventi e a Bassiano. In molti comuni della provincia si celebra anche Sant’Antonio con appuntamenti religiosi affiancati da musica dal vivo e stand gastronomici.

Tra le manifestazioni che si ripetono ogni anno si possono ricordare anche Pontinia in Fiore, una mostra mercato dedicata al florovivaismo che ormai annovera oltre dieci edizioni ed è un grande successo ogni anno.

Iniziano nel mese di giugno anche le varie Rievocazioni storiche che animano gran parte dell'estate della provincia pontina: il Carosello Storico dei Rioni di Cori, il Palio del Tributo di Priverno, La presa dell'Antica Norba.

Gli eventi proseguiranno anche per il mese di luglio e agosto, arricchendo le programmazioni estive dei vari comuni, sempre pronti a offrire a cittadini e turisti intrattenimento di qualità fino alla fine dell'estate.