Le sagre del mese di luglio in terra pontina

L’estate è tempo di divertimento, allegria e momenti spensierati e i comuni della provincia pontina organizzano ricchi calendari di eventi per consentire a cittadini e turisti di godere della bella stagione in maniera semplice e di qualità. Spesso questi eventi celebrano le eccellenze locali: prodotti tipici particolarmente rinomati o di antica tradizione. in questo contesto si inseriscono le tante sagre.

Il mese di luglio vede festeggiare dei grandi classici dell’enograstronomia pontina: tra le più amate e le più attese c’è sicuramente la Sagra del Prosciutto di Bassiano. Un evento durante il quale non solo si può gustare l’ottimo prosciutto prodotto secondo le antiche tradizioni lepine, ma partecipare anche a giochi popolari che allietano il centro storico, come Corsa gli porci e l'albero della Cuccagna.

Un’altra delle prelibatezze che fanno amare l’estate sono sicuramente i fighi, dolci e succulenti amati da grandi e piccini ai quali Pisterzo, piccola frazione di Prossedi, rende omaggio con una giornata di festa nella prima metà del mese.

Per non dimenticare le tradizioni a Minturno sempre nella prima metà di luglio si tiene ogni anno la Sagra delle Regne, una festività che la città celebra in onore del grano e della Madonna delle Grazie, molto sentita dai cittadini che si preparano per mesi per questa occasione. Rievocazioni storiche, danze e sfilate di gruppi folkloristici e riti propiziatori che derivano direttamente dalle feste che anticamente venivano dedicate alle divinità della terra e dell’agricoltura.

È una recente tradizione ma che ha riscosso grande successo quella della Sagra del Tartufo Aurunco che si tiene da quattro edizioni in una frazione di Santi Cosma e Damiano. Una festa che promuove l’ottimo tartufo che cresce sui monti Aurunci e che si lega a svariate iniziative dai canti e balli tradizionali alle visite guidate nei luoghi d’interesse della zona, agli stand gastronomici dove assaggiare gustosissimi piatti preparati da chef esperti.