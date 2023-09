In arrivo un film su Anna Magnani: le riprese anche a San Felice Circeo

La provincia pontina ancora sul grande schermo: è di qualche giorno fa la notizia che sarà girato anche a San Felice Circeo il primo film dedicato alla vita e alla carriera di Anna Magnani.

A parlarne è stata l’attrice Monica Guerritore che ne ha dato l’annuncio a Venezia in occasione della sua premiazione ai Women in cinema award, durante l'80° Mostra Internazionale del Cinema. Per la prima volta alla regia, l’attrice romana che aveva già dimostrato la sua grandissima ammirazione per Anna Magnani, ha dato l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese di Nannarella che sarà girato tra Roma e San Felice ma anche in Francia e Svizzera a partire da marzo 2024.

Le prime indiscrezioni sul film

Il film è sceneggiato da Guerritore stessa, che inoltre interpreterà il ruolo principale, in collaborazione con il compianto Andrea Purgatori che ha revisionato l’ultima stesura del copione. La pellicola racconterà una Anna Magnani più intima, presa nella sua quotidianità fatta di successi ma anche di grandi delusioni personali. La narrazione prende il via proprio alla vigilia dell’assegnazione a Magnani del Premio Oscar come migliore attrice protagonista per il film La Rosa Tatuata, il primo ricevuto da un’attrice non di madrelingua inglese, nel 1956. Il cast non è ancora definito ma alle prime indiscrezioni si apprende che accanto a Monica Guerritore ci saranno Lucia Mascino che interpreterà la sua agente Carol Levi, Maria Paiato nel ruolo di Egle Monti sua amica intima mentre l’amata governante Ada avrà il volto di Alvia Reale. Guerritore in una intervista a Il Tirreno ha confessato che le piacerebbe tanto avere nel cast nomi stranieri come Colin Farrell o Kevin Spacey per il ruolo di Tennessee Willian, autore del dramma La Rosa Tatuata.

Una campagna di finanziamento popolare

La produzione è affidata a RAI Cinema con il supporto del Ministero della Cultura, ma a ottobre partirà anche una campagna di crowdfunding sul portale Kickstarter alla quale potranno partecipare tutti anche con un contributo minimo. "Al nostro fianco abbiamo Rai Cinema che sostiene il film e il supporto del Ministero della Cultura che ha riconosciuto alla pellicola il suo contributo finanziario. Sostegni preziosissimi e vitali come l'aria per la realizzazione di questo progetto. Ma non basta", ha dichiarato Monica Guerritore. "La campagna è necessaria per dare più forza realizzativa e comunicativa al film. C'è bisogno di una quota residua di budget per fare il film che Anna Magnani merita senza compromessi né restrizioni, con più mezzi, più giorni sul set, più respiro".

Nannarella e San Felice

Come location delle riprese non poteva mancare il comune pontino dove Nannarella ha passato molto del suo tempo, forse anche i momenti più felici nella villa dove invitava i suoi amici più cari come Marisa Merlini, Elsa De Giorgi, Franco Monicelli, Alberto Sordi e Suso Cecchi d'Amico. È a San Felice infatti che il figlio Luca ha fatto seppellire la madre: dopo un breve periodo al cimitero Verano di Roma, la salma di Anna Magnani su traslata nella cappella di famiglia nel cimitero di San Felice dove tuttora riposa.