Il Maestro Scipione è autore della colonna sonora del nuovo film di Siani

Sarà nei cinema a partire dal 1° gennaio la nuova commedia di e con Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie”.

Una commedia divertente che parla di legami famigliari che ha in sé un po’ di provincia pontina, infatti la colonna sonora è del Maestro Umberto Scipione, formiano DOC.

È ormai di lunga data la collaborazione tra l’attore e regista partenopeo e il maestro, sono diversi i film di Siani per cui Scipione ha scritto le musiche. In questo caso si tratta di ben 30 brani originali che saranno contenuti del CD di prossima uscita, pubblicato da IIF - Italian International Film.

“Una commedia brillante dalle tante sfumature – afferma il M° Scipione - che utilizza tutte le tecniche della comicità più pura dall’equivoco, alla battuta, allo sketch tradizionale allo slapstick dalle trovate inverosimili e sorprendenti, lasciando ampio spazio ai sentimenti più profondi quelli familiari, con un cast davvero eccezionale. Un film quindi che richiedeva un altrettanto poliedrico e versatile lavoro dal punto di vista musicale. La scrittura di questa Colonna Sonora non poteva non attraversare tutti gli stili dal classico al pop, al jazz, allo swing …Come un pittore con la sua tavolozza, ho utilizzato strumenti musicali e melodie per dipingere le scene con i colori più svariati, creando le suggestioni più diverse in una successione continua di profondi toni emozionali”.

Il film vede recitare un cast importante: accanto a Siani ci saranno Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena, Euridice Axen, Sergio Friscia e Sebastiano Somma.

Si tratta di una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con RAI Cinema, distribuito da 01 Distribution che sarà nelle sale a partire da Capodanno.

“Succede anche nelle migliori famiglie” è una divertente commedia che parla di sentimenti nella quale il protagonista Davide Di Rienzo (Siani), laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall'opprimente figura paterna di medico eccellente, è la pecora nera della famiglia.

La sua vita subisce uno scossone quando riceve una telefonata che lo avverte che suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo. Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l'entusiasmo e la gioia di sempre. La donna si appresta a organizzare il suo imminente matrimonio. Lina, infatti, si sposerà la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, fidanzatino d'infanzia. La cosa ovviamente sconvolge i tre figli che vogliono vederci chiaro. Il giorno del matrimonio arriva, ed è proprio il giorno in cui tutte le certezze sulla famiglia vengono spazzate via, come un castello di carte.

Una trama che sembra apparentemente un dramma, ma nella quale si nasconde una scatenata commedia, ricca di gag e battute. Tanti segreti sorprendenti stanno per essere svelati come succede nelle migliori famiglie, e forse proprio Davide avrà l’occasione per dimostrarsi il più sincero e talentuoso di tutti.