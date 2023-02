Vandali in piazza Roma: auto in sosta imbrattata con la vernice spray

Vandali in azione, di nuovo, in pieno centro a Latina dove un’auto è stata imbrattata con la vernice spray. E’ accaduto in piazza Roma. La segnalazione arriva da un nostro lettore che ci ha segnalato l’episodio (come si vede dalla foto) avvenuto nei giorni scorsi nel cuore della città.

Solo poche settimane fa, durante le festività natalizie, i muri e le vetrine del centro - lungo tutto corso della Repubblica - erano stati imbrattati con una vernice spray di colore nero con cui era stata realizzata una lunga linea.