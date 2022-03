Strada piena di buche: percorso ad ostacoli per una persona in carrozzina

Un percorso ad ostacoli: così appare via Giorgio La Pira a Latina, una traversa di via Piave. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore che pone l’attenzione sullo stato della strada e le conseguenze per una persona su una sedia a rotelle che corre così il rischio di rimanere incastrata se non addirittura di cadere.

“Questa è al situazione”, ci scrive; “la persona in carrozzina è costretta a fare lo slalom tutti i giorni con il pericolo di ribaltarsi”.