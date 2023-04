"Cinema in centro inaccessibile alle perosne in carrozzina"

"Cinema in centro inaccessibile alle persone in carrozzina": questa la segnalazione da parte di un nostro lettore.

"Quale noto cinema di Latina centro non ha l'accesso a coloro che sono in carrozzella nonostante sia questo l'anno di grazia 2023 ed essendo la cosa altamente illegale come la chiusura di tanti locali con lo stesso problema ci ricorda? - scrive - E perché la cosa viene celata? Ps nn è il Supercinema".