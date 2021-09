"Degrado nel piazzale davanti la stazione di Latina Scalo"

Gallery



Stato di abbandono nella zona di Latina, ed in particolare nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. La segnalazione da parte di un nostro lettore che ci ha inviato anche delle foto. "Si vedono una bicicletta in terra, un carrello della spesa, la fontana usata come pattumiera, resti di cibo sui bordi di un muretto - ci scrive il lettore -. L' unica macchina erogatrice di biglietti CSC nuovamente fuori servizio (ad agosto è successo due volte) per la gioia della società che verbalizza mancanze dei viaggiatori senza nessuna giustificazione. Tingrazio chi dovrebbe gestire e non lo fa sicuramente".