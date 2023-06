Degrado nei giardini in Q4 a Latina: panchine ricoperte dall’erba alta

Panchine nascoste dall’erba alta: questa la situazione che si registra in alcuni giardini pubblici nella zona della Q4 a Latina, come si può vedere dalla foto che ci ha inviato un nostro lettore.

L’erba ormai altissima rende praticamente invisibile la panchina, come accade anche in altre aree verdi della città dove ancora non sono iniziati gli interventi di sfalcio.

“Quando, oltre la vegetazione sulle panchine avremo anche i primati sugli alberi e 1000 altre specie animali nella nostra adorata città?”, scrive ironicamente il nostro lettore.