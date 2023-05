Via Garibaldi · Formia

"Abuso edilizio e degrado" a Formia. Questa la segnalazione di una nostra lettrice. "In zona Vindicio - scrive - si costruisce allegramente senza rispettare le norme e si usa la strada e le aree urbane come discarica. Inoltre di quale riqualificazione urbana si parla? Basta farsi una passeggiata in zona, tra l'altro è quella più frequentata dai turisti".