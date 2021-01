Furto in auto in piazza Moro: mamma derubata mentre porta il figlio al nido

Furto in auto nella mattinata di oggi nella zona di piazza Moro a Latina mentre una mamma stava portando il figlio all’asilo nido. A segnalarci l’episodio la stessa donna. “Stamattina in via degli Etruschi ho portato mio figlio al nido - ci scrive -. Nei cinque minuti che mi sono allontanata dall'auto, uno sconosciuto ha rotto il vetro posteriore e mi ha rubato lo zaino che era poggiato dietro a terra, peraltro anche nascosto”. La donna si è subito recata in Questura per denunciare quanto accaduto. Pare che nella stessa mattinata un episodio simile è avvenuto anche davanti ad un altro asilo in città.