Parco Falcone Borsellino nel degrado: lampioni spenti e uno dei raggi coltamente al buio

Completamente al buio uno dei raggi del parco Falcone Borsellino, quello che dall’ingresso tra via Pellico e via Sauro porta al monumento ai Caduti.

Le foto ci sono stati inviate da una nostra lettrice. “Lampioni spenti da settimane al parco Falcone Borsellino con uno dei raggi che è completamente al buio creando una situazione di pericolo e poca sicurezza. E pensate che il parco dovrebbe essere uno dei biglietti da visita per la nostra città”.

La segnalazione si inserisce, aggiungiamo noi, in un quadro di degrado e abbandono in cui vivono ormai quelli che sono conosciuti come i "giardinetti". Le giostre sono state rimosse e per questo non si vedono più molti bambini, la fontana del monumento è spenta anche quella da settimane, l’erba dopo un primo sfalcio ha atteso a lungo di essere tagliata alimentando una immagine poco edificante del parco. Senza dimenticare la pista di pattinaggio completamente dimenticata.