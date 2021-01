Maltempo: così appare la spiaggia di Latina dopo le mareggiate - FOTO E VIDEO

Appare così il litorale di Latina dopo le mareggiate di questi giorni. Il maltempo, infatti, non sta risparmiando neanche il territorio pontino; la forza delle onde non solo ha arrecato danni alle strutture in legno di chioschi e stabilimenti, ma restituisce rifiuti di ogni genere, detriti, tronchi, pezzi di legno e anche decine di rape bianche.

L’immagine che regala la spiaggia di Latina, nella zona di Foce Verde, è stata immortalata nella mattinata di oggi, sabato 8 gennaio, da una nostra lettrice che ci ha inviato queste foto e questo video.