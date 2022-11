Ospedale Goretti di Latina, la segnalazione: "Niente acqua calda in reparto da più di 10 giorni"

"Niente acqua calda in reparto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina": questa la segnalazione giunta in redazione da un cittadino ricoverato presso il nosocomio del capoluogo pontino.

"Mi trovo ricoverato nel reparto multidisciplinare al 5 piano dell ospedaleSanta maria Goretti di Latina, posso dire che da più di 10 giorni i pazienti ricoverati non hanno la possibilità di usufruire dell acqua calda, lascio immaginare i problemi derivanti - scrive nella segnaazione -. Oltre questo posso dire che sono in attesa della disponibilità dell Icot per fare un elettromiografia perché qui nell ospedale di santamariagoretti non hanno gli aghi monouso per l elettromiografia. In una settimana che sto qui posso aggiungere anche molti altri disagi sofferti".