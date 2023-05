“Materassi e rifiuti ancora abbandonati sui marciapiedi”

Gallery





Sono sempre numerose le segnalazioni che ci arrivano dai nostri lettori per situazioni di degrado in città. L’ultima riguarda ancora una volta il tema dei rifiuti. Con alcune immagini vengono documentate le situazioni lungo via Quarto e via Guido Rossa, nei pressi della chiesa Santa Rita a Latina, a non poca distanza una dall’altra e a non molti chilometri dal centro cittadino.

In entrambi i casi materassi sono stati abbandonati da qualcuno lungo il marciapiede, affiancati anche da rifiuti di ogni genere. La pessima abitudine di abbandonare buste di rifiuti sulle strade non viene infatti abbandonata neanche nelle zone che sono ormai da mesi servite dal porta a porta. “Una situazione di degrado che si verifica ormai quotidianamente - scrive la nostra lettrice -. Una forma di inciviltà da parte di residenti e non solo, perché i rifiuti vengono lasciati anche da coloro che non vivono in queste zone. E’ inaccettabile vedere ancora materassi e quant’altro lungo le strade che poi restano lì per settimane prima che qualcuno venga a prenderli, nonostante in città ci sia il servizio per la raccolta degli ingombranti. Il tutto mentre l’erba nei giardini e anche sui marciapiedi è ormai altissima”.