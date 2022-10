Lo sfogo di una mamma di Latina: “Delusa da una città che non sostiene le famiglie”

“Sono mamma felice di esserlo ma infelice di vivere in una città che non sostiene le famiglie! Sono delusa e arrabbiata”: inizia così il messaggio che una mamma di Latina ha inviato alla nostra redazione per segnalare alcuni disservizi legati al mondo della scuola.

“Mio figlio maggiore è iscritto alla scuola media di Borgo Faiti e da quest’anno lo scuolabus è stato abolito (hanno tagliato i km, così è stato detto). L’altro figlio iscritto alla Scuola Infanzia Paritaria Comunale Madonna di Fatima - di Borgo San Michele - uscirà da scuola tra le 13:30 e le 14 perché nonostante le promesse e le approvazioni di bilancio fatte in Comune a giugno 2022 siamo rimasti a piedi. Quale sostegno alle famiglie?” si chiede la donna.

“Ora senza sindaco il tempo passa e tutti i giorni come genitori dobbiamo arrangiarci a correre per prendere i figli da scuola. Tutti i giorni! Provate a pensare che tipo di organizzazione possiamo arrangiarci a fare! Borghi abbandonati, famiglie come se non ci fossero. Poi in campagna elettorale venite pure a fare quattro chiacchiere” conclude amaramente.