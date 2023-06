Via Piave · Torre la Felce

E' diventato rifugio di senzatetto il palazzo in quello che è noto come il "cantiere Malvaso" balzato agli onori della cronaca per le vicende giudiziarie.

La segnalazione di un cittadino: "Da anni il palazzo (cantiere) Malvaso è divenuto la residenza di molti senzatetto... Oramai affacciati in finestra con panni stesi ecc" scrive il lettore che ci ha inviato un video.