Strada chiusa per lavori: caos e traffico in tilt all’ingresso dei bambini a scuola

Caos e traffico in tilt nella mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio, all’ora di ingresso dei bambini nella scuola elementare dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini a Latina. La causa alcuni lavori che sono in corso in questi giorni in via Albalonga per la potatura degli alberi.

La segnalazione è di una nostra lettrice che ci ha mandato la foto in cui si vedono le auto di molti genitori che avevano appena accompagnato i propri bambini a scuola bloccate nel traffico.

“La chiusura della strada non è stata bene segnalata e in pochi minuti, in un orario come quello dell’ingresso degli alunni a scuola in cui la zona è già molto trafficata, si è creato il caos. Le auto sono rimaste bloccate e gli animi in breve tempo si sono surriscaldati. Dopo qualche protesta degli automobilisti gli operai, che hanno compreso la situazione, hanno provveduto a riaprire temporaneamente la strada permettendo alle auto di uscire dall’ingorgo e di allontanarsi. Bastava segnalare in maniera appropriata la chiusura della strada, magari anche anticipatamente”.