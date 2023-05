“Anche se riverniciate, quelle strisce pedonali dopo le curve rimangono pericolose”

“Possono riverniciare le strisce ma rimangono assai pericolose”: l’intervento di Fabrizio Vitali del comitato Latina Quartieri che mette in evidenza la situazione nei pressi delle rotatorie tra via Bruxelles, viale Le Corbusier e viale Pier Luigi Nervi, già più volte teatro di incidenti.

“Gli attraversamenti posizionati subito dopo le curve che dalle rotonde confluiscono nelle vie Bruxelles, viale Le Corbusier e viale Nervi impediscono una sufficiente visibilità agli autisti, ma anche la velocità e l’intenzione di questi di non bloccare il traffico e rischiare un tamponamento sono causa di incidenti, anche gravi, che coinvolgono i pedoni. Quello che ci vuole e che viene chiesto da molti anni è il riposizionamento delle strisce stesse, una loro migliore illuminazione notturna e alcuni dissuasori di velocità, ma anche uno nuovo studio di regolamentazione di entrata e uscita degli veicoli dalle rotonde di via Bruxelles compatibile con la pedonalità della zona.

Troppi gli incidenti occorsi a pedoni nell’atto di attraversare la strada sui passaggi pedonali e nel novembre 2021 ci è scappato anche il morto, un signore con deambulatore di 83 anni investito sulle strisce e deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non vogliamo che ciò accada ancora; sia chi è alla guida di un mezzo che chi è nell’atto di mettere i piedi in un attraversamento pedonale ogni volta deve essere messo nella condizione di farlo nella massima sicurezza possibile e non rischiare un investimento se non addirittura la vita”.