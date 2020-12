Trasporti: "A Latina Scalo introvabili i biglietti delle corse urbane"

Biglietti degli autobus introvabili a Latina Scalo. Questa la segnalazione di un lettore. "Presso la stazione di Latina Scalo i biglietti per le corse urbane Csc non sono disponibili nelle due rivendite che a detta degli esercenti non ricevono i titoli di viaggio da tempo, tanto meno nella macchia automatica fuori servizio. Ho rilevato l' impossibilita di reperire biglietti anche presso altre rivendite di Latina centro. Ho notato invece che il personale addetto ai controlli sui mezzi è presente e sanziona. Se il cittadino non viene messo nelle condizioni di acquistare i biglietti, sanzionare serve solamente ad una cosa".