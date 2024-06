Circolazione sospesa per un incendio: “Treno fermo tre ore alla stazione senza notizie”

Via della Stazione di Campoleone · Latina

Pomeriggio di inferno per i pendolare della linea Roma-Formia la cui circolazione è stata sospesa poco dopo le 15 per un incendio in prossimità dei binari tra Campoleone e Cisterna. Sul posto sono intervenuti i tecnici Rfi e i vigili del fuoco.

Alcuni convogli sono stati fatti fermare nelle stazioni e alla fine gli effetti sulla mobilità sono stati pesanti; ritardi anche fino a 160 minuti mentre un intercity e 6 regionali sono stati cancellati.

Alla nostra redazione è arrivata la testimonianza di una donna ferma alla stazione di Campoleone che ha parlato di una “situazione pesante” e ci ha inviato anche delle foto. Il treno diretto a Latina da Roma è stato “bloccato per quasi 3 ore a Campoleone senza notizie. La protezione civile - scrive - è arrivata distribuendo acqua, un ambulanza è rimasta bloccata a causa del traffico che non scorre attorno all’area della stazione”.

La circolazione dei treni ha iniziato gradualmente a riprendere solo intorno alle 18.