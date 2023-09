La provincia pontina brulica di VIP: Serena Autieri torna a visitare Gaeta

Dopo la piacevole notizia di Elena Sofia Ricci che si gode le acque cristalline del Circeo, scopriamo che anche Serena Autieri, che questa estate ha condotto la trasmissione RAI Uno Mattina e dunque non è potuta partire per mete esotiche, si gode le vacanza nella provincia pontina.

È di ieri la foto postata su Instagram che manifesta il suo amore per Gaeta dove sta passando qualche giorno di vacanza giusto a metà strada da Saxa Rubra a Roma, dove lavora e la sua amata Napoli, dove vive con la sua famiglia.

L’attrice, cantante e conduttrice TV tra l’altro non è nuova in quel di Gaeta, molte volte il suo albergo preferito ha postato sue foto durante precedenti soggiorni.

D’altra parte come darle torto? Gaeta con le sue spiagge, la montagna a picco sul mare e le sue bellezze storiche-architettoniche e artistiche non può che affascinare i turisti che poi tornano più volte per visitarla.

E così tutta la nostra splendida provincia, sempre più amata, sempre più riconosciuta per la meraviglia che è.