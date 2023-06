Solstizio d'estate: cos'è e quando cade

Le temperature estive sono arrivate e il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, anche. In questa giornata si festeggia l'ingresso dell'estate, ma perché si parla di solstizio? Cosa accade da un punto di vista astronomico?

Cos'è il solstizio d'estate

La parola "solstizio" viene dal latino "solstitium", termine formato da "sol" ("sole") e dal verbo "sistere" ("fermarsi"). Una parola che in astronomia indica il momento dell'anno in cui il sole raggiunge la sue massima altezza rispetto all'equatore. E' questo il motivo per cui il 21 giugno è il giorno più lungo dell'anno. Da questo momento in poi, le giornate inizieranno ad accorciarsi gradualmente, fino a tornare al solstizio d'inverno che cade il 21 dicembre (giorno più corto dell'anno).

Il solstizio d'estate non cade sempre di 21 giugno, può cadere anche il 20. Questo dipende soltanto dall'inclinazione della Terra rispetto al piano dell'orbita durante il suo moto di rivoluzione.

Curiosità e leggende sul solstizio d'estate

Nei secoli, il fenomeno affascinante del solstizio d'estate, il fatto che il sole in questo giorno raggiungesse la sua altezza massima, ha dato origine a storie, riti magici, leggende. C'è chi, ad esempio, nel giorno del solstizio d'estate ringraziava Madre Terra, accendendo fuori purificatori, bruciando erbe e ballando attorno al fuoco. Accadeva anche che i riti pagani propiziatori si mischiassero a celebrazioni religiose, ad esempio quella di San Giovanni Battista, la cui ricorrenza è il 24 giugno.

Oggi il 21 giugno è per tutti il giorno che dà inizio all'estate, la giornata più lunga dell'anno. Dopo questa, infatti, le giornate gradualmente si accorceranno, fino a riportarci all'inverno, con il suo solstizio.