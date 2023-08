Sperlonga tra le migliori località balneari anche secondo TravelMag

Tanti i riconoscimenti e il successo delle località pontine questa estate, non solo con la presenza sempre maggiore di turisti che le hanno scelte per le vacanze intere o solo per il Ferragosto e i tanti che hanno cercato informazioni e notizie per la loro villeggiatura. Vip e visitatori amanti dei nostri paesaggi hanno saputo apprezzare le loro bellezze in particolare quelle della costa pontina.

Lo dice anche uno studio pubblicato Travelmag, la rivista internazionale di viaggi, che ha stilato un elenco delle 30 località balneari più affascinanti d’Italia da nord a sud.

Lo studio ha raccolto i feedback di personalità del settore viaggi: blogger, scrittori e fotografi che hanno valutato le località non solo per la bellezza delle spiagge ma anche per una serie di attrazioni e attività turistiche offerte dai luoghi. Nella rosa delle migliori località balneari sono stati selezionati tre luoghi per ogni regione che avessero una popolazione di almeno 1000 abitanti e non più di 30mila.

Tra le 30 mete per la costa laziale è stata scelta Sperlonga, con il suo mare cristallino, la Villa di Tiberio, l’incantevole centro storico tinto di bianco, l’imponente Torre Truglia, gli ottimi ristoranti che cucinano il pesce azzurro.

Dunque la costa pontina continua a raccogliere consensi, finalmente le bellezze della nostra provincia cominciano a ricevere la giusta attenzione e il giusto riscontro turistico.