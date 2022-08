Sperlonga, borgo di casette bianche a picco sul mare

Tra i borghi marinari più belli del Lazio, in provincia di Latina, spicca Sperlonga. Un paesino arroccato su uno sperone roccioso, che affaccia su un mare cristallino e una spiaggia dorata.

Un borgo di casette bianche, di vicoli pittoreschi, di scalinate e archi che regalano meravigliosi scorci sul mare. Una perla del Lazio che vale la pena scoprire, d'estate e - perché no - anche nelle altre stagioni.

Cosa vedere a Sperlonga

Sperlonga vanta uno dei mari più cristallini del Lazio ed è famosa per le sue spiagge di sabbia dorata. Le più famose sono le spiagge di "Fontana", "Bonifica", "Salette", "Canzatora". Dopo una piacevole giornata al mare, vale la pena incamminarsi verso il centro storico. Salendo una scalinata ecco che ci si ritrova in una caratteristica cornice bianca: tante casette, tutte di questo candido colore.

Il centro storico è caratterizzato dalle torri che vennero costruite nel medioevo per difendersi dai Saraceni. La Torre Centrale e la Torre del Nibbio oggi sono inserite all'interno tra le case del borgo, la Torre Truglia, edificata nel 1532 su di una precedente torre romana, è stata restaurata diverse volte e ha ospitato per diversi anni la Guardia di Finanza.

Da vedere a Sperlonga anche la Villa dell'imperatore romano Tiberio, portata alla luce alla fine degli anni '50, dove oggi è sorto il Museo Archeologico Nazionale e Villa di Tiberio. Da ammirare la chiesa di Santa Maria di Sperlonga e la piazzetta del centro storico. Qui botteghe, negozietti, ristorantini offrono shopping e pause golose per tutti i gusti.

Dove mangiare a Sperlonga

Sperlonga si trova nel Lazio meridionale e gode anche delle influenze campane. Qui sono buone le mozzarelle, i pomodori rossi a grappolo, i ciliegino e i San Marzano, ma anche il sedano bianco a coste, la rucola e il basilico. Tra i piatti simbolo del luogo, troviamo le zuppe di pesce come la zuppa di sarde, quella di pesce alla sperlongana. Buona tutta la cucina di mare in generale. Diversi i ristoranti e le pizzerie dove sostare, come Altrò Sperlonga, Il Porticciolo, Capricci di mare, Gli Archi.

Dove dormire a Sperlonga

Le soluzioni per dormire a Sperlonga sono variegate: Hotel Grotta di Tiberio, Virgilio Grand Hotel sono alcune di queste. Tanti anche gli affittacamere, i b&b i residence: tra questi ci sono Villa Teresa - Sperlonga Holiday Rooms, Casamediterranea e Casa Cecilia.