Superluna blu con “Saturno contro”: un cielo tutto da guardare, anche a occhio nudo

Come già annunciato, questo mese di agosto presenterà una serie di fenomeni celesti meno frequenti e tutti da osservare anche a occhio nudo.

Oltre alle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo e la Superluna dello storione che si è potuta ammirare proprio all’inizio del mese, per chiudere in bellezza in questo mese si terrà un secondo plenilunio e sarà molto particolare.

La luna piena, da sempre d’ispirazione per poeti e artisti, è protagonista di film romantici ma anche dell’orrore perché sin dagli albori dell’umanità è un fenomeno che colpisce e stuzzica l’immaginazione.

Luna piena e Superluna piena

In realtà la luna piena è un fenomeno celeste molto comune che avviene quando la luna è in posizione opposta, ma non allineata al sole, e dunque dalla Terra si può ammirare ben illuminata tutta la sua superficie. Quando la luna si trova nel punto più vicino alla terra della sua orbita intorno al nostro pianeta allora possiamo ammirare una Superluna.

La Superluna blu

È poco frequente che in un solo mese ci siano due pleniluni, ancor meno che siano due Superlune. Questa seconda luna in un mese, o 13° luna dell’anno, che torna ogni due o tre anni per via delle differenze tra calendario solare e calendario lunare, viene chiamata Luna Blu, non perché cambi colore ma solo perché è rara. Questa luna apparirà particolarmente bella e suggestiva perché sarà a una distanza ravvicinata dalla Terra: si troverà a 357.344km dal nostro pianeta su una distanza minima possibile di 356.410 km. Guardando a est nella notte tra il 30 e il 31 agosto, in particolare intorno alle 3.30 del mattino si potrà vedere un enorme disco luminoso in cielo.

Saturno in opposizione

A partire dal 27 agosto si potrà ammirare un altro fenomeno non proprio frequente: Saturno in opposizione al Sole sarà ben visibile a ore accessibili della notte. Il pianeta sarà alla minima distanza dalla Terra, poco più di 1 miliardo e 310 milioni di km, e quindi ai nostri occhi apparirà più grande e ben illuminato. Per tutta la notte sarà dunque osservabile: di sera a sud-est, poi nelle ore centrali della notte a sud e a sud-ovest prima dell’alba. Osservandolo con un telescopio si potranno vedere bene anche gli spettacoli anelli gassosi. Il fenomeno celeste è stato segnalato anche dall’Unione Astrofili Italiani che promuovono una serie di eventi divulgativi proprio per quelle serate.

Dove osservare la Superluna e Saturno

La Superluna sarà osservabile a occhio nudo anche dalle città, luoghi notoriamente più illuminati dove il cielo è solitamente meno visibile. Il consiglio per godersi appieno lo spettacolo è di recarsi in luoghi meno illuminati come strade in campagna o la spiaggia. Chi ha a disposizione un telescopio potrà ammirare meglio lo spettacolo e soprattutto osservare gli anelli di Saturno. Per chi non ha modo di uscire a osservare con i propri occhi potrà seguire il fenomeno celeste in diretta streaming, collegandosi a Virtual Telescope Project.