I supermercati di Latina dove si risparmia di più

Risparmiare è possibile, anche in un'epoca in cui i prezzi aumentano e l'inflazione stringe su più fronti. A testarlo è Altroconsumo che, come ogni anno, ha svolto un'indagine sui supermercati più convenienti d'Italia.

Sono stati analizzati oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città e sono state individuate, a livello nazionale e provinciale, le insegne di ipermercati, supermercati e discount in cui contrastare il carovita è ancora possibile.

I supermercati più economici di Latina

La ricerca di Altroconsumo ha interessato anche Latina e provincia. Il supermercato più economico, secondo Altroconsumo, è l'Esselunga Superstore in via Misurata 8, ad Aprilia. Seguono sul podio il Conad Morbella, in viale Pablo Picasso 117 e il Conad di via Isonzo 157. Selezionati tra i supermercati più convenienti anche Ipercoop di Aprilia 2, in via della Riserva Nuova 121, Emme Più in via Acque Alte 101 (località Borgo Podgora) e il Carrefour Market di via Capograssa 5.

L'indagine di Altroconsumo

Altroconsumo ha visitato 1.171 punti vendita visitati in 67 città: 700 supermercati, 125 ipermercati e 346 discount. In ogni negozio sono stati rilevati 1,67 milioni di prezzi ed elaborati per creare le classifiche delle insegne e dei punti vendita più convenienti (prodotti alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, pet food). Altroconsumo ha calcolato che il risparmio massimo annuo per una coppia con due figli, facendo la spesa con i prodotti meno cari nelle catene più economiche individuate nell'inchiesta, può arrivare a 3.350 euro.