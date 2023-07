Si allontana da casa per due giorni e poi la ritrovano alla stazione dei carabinieri: la storia della cagnetta Tabata

Un periodo difficile quello estivo, per molti amici a quattro zampe che troppo spesso vengono abbandonati nel periodo delle vacanze perché padroni senza cuore decidono di sbarazzarsene come un oggetto vecchio prima di partire.

Ma ci sono anche storie che parlano di amore per gli animali, senso civico e hanno un lieto fine: è il caso di Tabata cagnolina di 16 anni e la sua famiglia romana.

La signora Giulia, in visita a Latina da alcuni parenti, aveva portato con sé anche la meticcetta Tabata, una cagnolina di piccola taglia di ben 16 anni con gli acciacchi che questa età comporta.

Nella mattinata di sabato subito dopo colazione Tabata è uscita per il consueto giretto ma non ha fatto più ritorno. La famiglia si è messa subito alla ricerca della cagnolina battendo la zona a piedi, chiedendo ai vicini e ai contadini nelle campagne limitrofe se l’avessero vista. Non c’era più traccia di Tabata, le ricerche sono proseguite disperate per tutta la giornata di sabato e domenica anche con la macchina, ipotizzando che si potesse essere allontanata. Purtroppo il caldo di questi giorni, l’età avanzata della cagnolina aggravata dal fatto che ci vede poco ed è un po’ sorda, facevano presagire il peggio.

La situazione era davvero difficile perché ad attenderla a casa c'erano anche tre bambini molto affezionati a lei. Fortunatamente proprio stamattina l’Associazione Amici del Cane di Latina, che gestisce il canile comunale, ha contattato la signora Giulia per dirle che la piccola Tabata era al sicuro in canile e poteva venirla a prendere.

Giulia è partita immediatamente alla volta del canile per riabbracciare Tabata. Incredibile il racconto di come Tabata sia arrivata al canile: non sappiamo nei due giorni in cui nessuno era riuscita a vederla dove sia stata, ma lunedì mattina sul presto la cagnetta si è presentata davanti la stazione dei Carabinieri di Borgo Grappa, quasi volesse autodenunciare la sua scomparsa!

I Carabinieri hanno soccorso la cagnolina e allertato chi di dovere che ha portato Tabata in canile dove è stato controllato il microchip che ha permesso di identificare la sua famiglia.

In barba ai pensieri negativi, al caldo, all’età e alle difficoltà affrontate, Tabata proprio oggi nel pomeriggio è tornata a casa dove l’aspetta un bel bagnetto ristoratore e l’amore della sua famiglia.