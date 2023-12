Da Latina al Portogallo: a Faro si eseguono le musiche di Tatiana Stankovych

In occasione dei 50 anni dalla liberazione del Portogallo dal regime dittatoriale di Antonio Salazar, sono in programma una serie di festeggiamenti per tutto il Paese nel corso del 2024.

In particolare nella città di Faro si celebra il 50° anniversario del 25 aprile dell'Assemblea Comunale di Faro e del Consiglio Comunale di Faro con una serie di iniziative che si terranno per tutto il 2024 ma che partiranno dal 1° dicembre 2023.

Proprio nella giornata del 1 dicembre si terrà un concerto che vede protagonista l'Orquestra do Algarve, accompagnata in solista Sérgio Carolino presso il Conservatório Regional do Algarve Maria Campina. Special guest della serata Martim Sousa Tavares, tuba portoghese di fama internazionale.

Tra i brani proposti durante il concerto ci saranno anche delle composizioni di Tatiana Stankovych, musicista più che talentuosa di origini ucraine, che vive e lavora a Latina da molti anni.

Una occasione di grande rilievo per la pianista pontina d’adozione, non solo per l’importanza dei festeggiamenti, ma anche perché la serata segna un ulteriore riconoscimento delle sue doti compositive, già molto apprezzate negli ultimi anni. Nel 2022 le sue composizioni sono infatti state eseguite nei conservatori di molti paesi europei e negli Stati Uniti e all’inizio del 2023 alcune composizioni da lei firmate sono state eseguite durante la celebrazione dell’8 marzo presso il Conservatorio Reale di Madrid.

