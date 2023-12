The Pendragon Cycle: la serie statunitense girata a Fossanova

Si sono tenute poche settimane fa a Fossanova le riprese di una nuova serie TV americana che sarà disponibile su Netflix da ottobre 2024.

Si tratta di The Pendragon Cycle una serie drammatica di sette episodi ispirata alla saga di libri di Stephen R. Lawhead.

The Pendragon Cycle, prodotta da DailyWire, racconta in maniera rivisitata il mito di Re Artù e vede protagonista un giovane mago Merlino che tenta di ridare lustro all’antica Britannia alla vigilia della caduta dell’occupazione romana e dell’ascesa del Cristianesimo, combattendo culti antichi e antichi nemici malvagi.

Nei panni di Merlino ci sarà l’attore americano emergente Tom Sharp affiancato da James Arden nel ruolo di Taliesin e dalla bellissima Rose Reid che interpreta il personaggio di Charis, diretti da Jeremy Boreing.

A Fossanova oltre 300 persone, tra attori, comparse, tecnici e personale di supporto, hanno lavorato alle riprese per oltre una settimana, il borgo medievale per diversi giorni non è stato accessibile al pubblico per garantire la riservatezza del caso alla produzione. La serie è stata girata in varie altre location italiane come il Trentino e il Gran Sasso, oltre che in Ungheria.

Anche in questo caso è stata fondamentale la collaborazione con la Latina Film Commission che sempre più spesso riesce a portare nella provincia pontina produzioni internazionali, con l’incredibile indotto del caso e la grande visibilità che i nostri luoghi possono avere a livello mondiale.

La serie uscirà la prossima estate negli Stati Uniti sulla piattaforma Daily Wire e da ottobre in tutto il mondo su Netflix.