Timothy Crispian Sallis in terra pontina in cerca di location per il suo prossimo film

È ormai risaputo che la provincia pontina è luogo amato dal cinema e dalla televisione, e sempre più spesso fa da sfondo a pellicole e serie TV di portata nazionale e internazionale.

Lo conferma la recente visita di Timothy Crispian Sallis in cerca di location interessanti per il suo prossimo film. Lo scenografo inglese è stato nei luoghi più incantevoli della provincia di Latina, insieme a Rino Piccolo direttore della Latina Film Commission, che lavora alacremente per promuovere il territorio pontino nel mondo del cinema e agevolare il lavoro delle produzioni a Latina e provincia.

Timothy Crispian Sallis vanta tre candidature agli Oscar come miglior scenografia nel 1987, 1990 e 2001, ha lavorato in film indimenticabili come Aliens - Scontro finale di James Cameron (1986), A spasso con Daisy (1989), L’Esercito delle 12 Scimmie di Terry Gillian (1995), Il Gladiatore (1997) di Ridley Scott solo per citarne alcuni.

Nelle settimane scorse lo scenografo ha fatto scalo in terra pontina visitare alcune location potenzialmente utili al suo prossimo lavoro: un musical per il cinema con ambientazione medievale. Non a caso ha voluto fare dei sopralluoghi a Sermoneta, Norma, Bassiano e presso i Giardini di Ninfa; luoghi che non aveva mai avuto modo di conoscere prima e che ha apprezzato in particolar modo per la bellezza storico-artistica, rimanendone affascinato.

Si tratterà dunque di una produzione internazionale che interessa Inghilterra, Stati Uniti e Italia, intercettata dalla Latina Film Commission che ormai porta in terra pontina sempre più produzioni straniere.

Va da sé che questo tipo di collaborazioni portano in città e nella provincia un indotto non indifferente, che ha ulteriori ricadute positive nel turismo, per via della grandissima visibilità che hanno i luoghi, e nella creazione di un circolo virtuoso che vede aumentare sempre più le produzioni cinematografiche e televisive in terra pontina.