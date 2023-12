Tiziano Ferro e l'augurio di Buon Natale sui social

È diventato ormai un appuntamento tradizionale quello con il karaoke di Natale con Tiziano Ferro, che da qualche anno regala ai suoi fan un momento di musica e gioia natalizia da condividere.

Quest’anno le cose per lui sono un po’ diverse, il Natale non ha la stessa gioia di quelli precedenti: l’anno appena passato è stato all’insegna di molte soddisfazioni professionali, come il grande successo del tour italiano negli stadi o l’uscita del suo primo romanzo; da un punto di vista personale però questo 2023 è stato duro per via del suo divorzio dal marito Victor e l’impossibilità di lasciare gli Stati Uniti per il momento.

Questo più un abbassamento della voce non ha consentito al cantautore pontino di cantare per i suoi fan gli auguri di Buon Natale. Il nostro Tiziano però non vuole né giustificarsi né autocommiserarsi, guarda al futuro con speranza e con grande emozione si augura che per tutti il 2024 sia l’anno della ricostruzione. “Ricorderò questo Natale – afferma nel video postato sui social – come quel Natale in cui non si canta insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme”.

Ha imparato sulla sua pelle durante i periodi più bui della sua vita che anche dal disastro più totale ci si può rialzare e ricostruire pezzo dopo pezzo la propria vita, quindi augura a tutti un anno pieno di cose nuove e positive.

Tiziano ha comunque ringraziato i fan per la pazienza, comprensione, amicizia e supporto che quest’anno sono stati per lui fondamentali.

I suoi fan possono però consolarsi guardando il suo duetto con Elisa in occasione dello show “Buon Natale anche a te” che condensa i concerti che si sono tenuti il 15 e 16 dicembre a Milano e andato in onda su Canale 5 la sera della vigilia. Tiziano in collegamento da Los Angeles ed Elisa sul palco Mediolanum Forum di Milano hanno cantato insieme una toccante versione de “L’anima vola” e “Happy Christmas (War is Over)” un invito a unirsi nella gioia del Natale, un commovente inno contro le guerre.

Per chi non l’avesse potuto vedere, il concerto è visibile sul sito di Mediaset Infinity.