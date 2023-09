Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor e annulla gli impegni italiani

Avevamo lasciato Tiziano Ferro entusiasta per l’imminente presentazione del suo primo romanzo in Italia, felice per il successo del tour negli stadi, ma la vita spesso ci riserba delle sorprese e non sempre piacevoli.

Il cantautore pontino infatti ha annunciato sui suoi profili social che sta attraversando un periodo davvero difficile: le cose con il marito Victor non vanno bene e hanno avviato una dolorosa separazione, come la definisce Tiziano stesso.

I due, quando erano insieme già da tre anni, nel luglio 2019 si erano uniti in matrimonio in una cerimonia molto romantica nella villa di Sabaudia del cantautore. Un legame d’amore che ha permesso loro di ampliare la famiglia con l’arrivo dei due amati bimbi Margherita e Andres, adottati agli inizi del 2022. Purtroppo le cose non vanno sempre come vogliamo e anche i legami che sembrano più indissolubili, possono logorarsi, da qui la lenta e dolorosa separazione dei due.

Dunque sono state avviate a Los Angeles le pratiche del divorzio: questo triste annuncio non arriva da un desiderio di mettersi in mostra, ma per far sapere ai suoi fan che aspettavano trepidanti gli incontri di Roma, Palermo, Bologna e Milano organizzati per presentare il suo ultimo libro, non si terranno. In questo periodo non può lasciare gli Stati Uniti: “È un momento delicato – afferma – in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia”.

Come ha sottolineato il cantante, quando gli hanno diagnosticato il nodulo alla gola, non ha esitato a partire per il tour di concerti nonostante il parere contrario dei medici, ma in questo caso i suoi fan non possono venire al primo posto “Questa volta, però, è diverso – afferma Tiziano – non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore”.

Tiziano Ferro, sempre con il cuore in mano, pronto a condividere con i suoi fan ogni aspetto della sua vita, chiede scusa, si augura che questo momento buio prima possibile e che possa tornare ad abbracciare il suo pubblico al più presto.