Tiziano Ferro e il suo omaggio a Latina durante il concerto all’Olimpico di Roma

Partito da Lignano il 7 giugno, toccando poi Torino, Milano per ben tre date e poi Firenze è arrivato a Roma proprio ieri sera, 24 giugno, il tour di Tiziano Ferro.

Anche nella capitale le date sono due ieri e oggi 25 giugno. Due sold out, come le altre date di questo tour che torna dopo ben sei anni di assenza del cantautore pontino dai palchi.

Il tour nei grandi stadi, non potendo toccare Latina, ha visto riversarsi in massa all’Olimpico di Roma i fan pontini che ieri hanno avuto una bellissima sorpresa: il nostro Tiziano ha dedicato alla sua città la canzone Ti Voglio Bene.

Tiziano Ferro, già entusiasta all’ennesima potenza di essere tornato a esibirsi dal vivo è stato invaso dall’affetto dei fan, in particolare i pontini che hanno fatto sentire la loro presenza con cartelli del tipo “Se Tiziano non va a Latina, è Latina che va da Tiziano”.

Come ringraziarli se non indossando una felpa con il nome della sua città natale, proclamando l’amore per Latina che l’ha visto muovere, anche se con difficoltà, i primi passi nel mondo della musica, e i suoi cittadini che con orgoglio lo amano e lo seguono sin dai primi momenti.

Sulle note di “Ti voglio bene” il commosso omaggio che ha visto cantare il pubblico pontino, tra le migliaia di persone all’Olimpico, a una voce con il proprio beniamino.

Domenica 25 giugno la seconda data romana di Tiziano che poi partirà, sempre con Latina nel cuore, alla volta di Napoli proseguendo il tour nel sud Italia toccando anche Bari e Messina per poi tornare su verso Ancona, Bologna e Padova dove si concluderanno le date italiane in luglio.